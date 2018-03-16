Электричка в Подмосковье насмерть сбила мужчину

Сегодня, 16 марта, около 7 утра на железнодорожной станции Заря Горьковского направления электропоезд сбил мужчину, пытавшегося взобраться на платформу.

Мужчина 44-х лет пытался взобраться на платформу станции Заря Горьковского направления МЖД и был сбит проходящим электропоездом Москва - Петушки. От полученных травм он скончался на месте до приезда «скорой помощи».

Сотрудники Московского межрегионального следственного управления на транспорте (ММСУТ) СК РФ начали выяснение обстоятельств происшествия. Всех граждан просят соблюдать правила безопасности на объектах транспортной инфраструктуры, напоминает ТАСС.