СК возбудил уголовное дело по факту гибели спортсмена в бассейне

На соревнованиях по плаванию 17-летнему спортсмену стало плохо. Предпринятые реанимационные меры не дали эффекта – юноша скончался в медкабинете бассейна.

В четверг, 15 марта, во Дворце спорта «Олимп» города Обнинска Калужской области, проходили соревнования по плаванию. Один из участников проплыл дистанцию 50 метров и возвращался назад вплавь, когда ему стало плохо. Это заметили тренеры, судьи и другие пловцы. Юношу тут же вытащили из воды и отнесли в медицинский кабинет спортивного комплекса. В течение часа медики предпринимали попытки привести спортсмена в сознание, но безуспешно – через час им пришлось констатировать смерть молодого человека.

Следственный комитет Калужской области возбудил уголовное дело по факту смерти несовершеннолетнего спортсмена. В настоящее время известно, что за несколько дней до начала соревнований юноша прошел медицинский осмотр в спортивном диспансере и получил врачебный допуск к соревнованиям. Расследование продолжается, сообщает СК Калужской области.