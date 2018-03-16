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СК возбудил уголовное дело по факту гибели спортсмена в бассейне

16 марта 2018, 11:26 [ «Аргументы Недели» ]

СК возбудил уголовное дело по факту гибели спортсмена в бассейне
Фото: pixabay.com

На соревнованиях по плаванию 17-летнему спортсмену стало плохо. Предпринятые реанимационные меры не дали эффекта – юноша скончался в медкабинете бассейна.

В четверг, 15 марта, во Дворце спорта «Олимп» города Обнинска Калужской области, проходили соревнования по плаванию. Один из участников проплыл дистанцию 50 метров и возвращался назад вплавь, когда ему стало плохо. Это заметили тренеры, судьи и другие пловцы. Юношу тут же вытащили из воды и отнесли в медицинский кабинет спортивного комплекса. В течение часа медики предпринимали попытки привести спортсмена в сознание, но безуспешно – через час им пришлось констатировать смерть молодого человека.

Следственный комитет Калужской области возбудил уголовное дело по факту смерти несовершеннолетнего спортсмена. В настоящее время известно, что за несколько дней до начала соревнований юноша прошел медицинский осмотр в спортивном диспансере и получил врачебный допуск к соревнованиям. Расследование продолжается, сообщает СК Калужской области.

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По гуманитарному коридору из Восточной Гуты вывели 11 640 человек

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В зоопарке Владивостока овчарка воспитывает леопарда

В зоопарке Владивостока овчарка воспитывает леопарда

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Озвучены планы ВСУ по захвату «серой зоны» Донбасса

Озвучены планы ВСУ по захвату «серой зоны» Донбасса

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В США казнили серийного убийцу, известного как "чулочный душитель"

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