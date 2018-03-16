Ювелирный магазин в Москве ограбили на 50 миллионов рублей

На севере Москвы было совершено ограбление ювелирного магазина. Согласно последней информации, происшествие случилось вечером в минувший четверг, 15 марта, в доме номер 69 на Ленинградском проспекте.

Согласно последней информации, четверо неизвестных с масками на лицах вошли в ювелирный магазин и начали угрожать сотруднику учреждения предметом, напоминающим пистолет, передает M24.RU. Впоследствии они разбили стеклянные витрины и украли ювелирные изделия.

Уточняется, что преступники скрылись с места инцидента на ВАЗ-2114. Общий ущерб, как отмечает Агентство "Москва", составил не менее 50 миллионов рублей.