Ювелирный магазин в Москве ограбили на 50 миллионов рублей
16 марта 2018, 11:09 [ «Аргументы Недели» ]
На севере Москвы было совершено ограбление ювелирного магазина. Согласно последней информации, происшествие случилось вечером в минувший четверг, 15 марта, в доме номер 69 на Ленинградском проспекте.
Согласно последней информации, четверо неизвестных с масками на лицах вошли в ювелирный магазин и начали угрожать сотруднику учреждения предметом, напоминающим пистолет, передает M24.RU. Впоследствии они разбили стеклянные витрины и украли ювелирные изделия.
Уточняется, что преступники скрылись с места инцидента на ВАЗ-2114. Общий ущерб, как отмечает Агентство "Москва", составил не менее 50 миллионов рублей.
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