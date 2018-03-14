Нобелевский лауреат по химии попал в больницу в США, его супруга мертва

Лауреат Нобелевской премии по химии 82-летний Эйити Нэгиси госпитализирован в США, он был найден на шоссе в сельской местности. Его супругу обнаружили мертвой около автомобиля.

Проживавшие в штате Индиана супруги Нэгиси в понедельник были объявлены пропавшими без вести после звонка в полицию одного из родственников. Во вторник ученый был обнаружен на шоссе в сельской местности близ населенного пункта Рокфорд в штате Иллинойс. После того, как Нэгиси был доставлен в госпиталь, полиция нашла тело его 80-летней жены, сообщает Associated Press.. По предварительным данным, мужчина и женщина направлялись в аэропорт и заблудились. Учёный вышел из автомобиля, чтобы позвать на помощь, а его супруга, обеспокоенная отсутствием мужа, начала его искать. Почему женщина умерла рядом с машиной - покажет экспертиза. Полиция не обнаружила признаков насильственной смерти.

Японец по происхождению, Нэгиси более пятидесяти лет живет в Соединенных Штатах, где преподавал в Университете Пердью, но американского гражданства не имеет. В 2010 году он получил Нобелевскую премию по химии за изучение палладий-катализируемых реакций кросс-сочетаний в органическом синтезе.