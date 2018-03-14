В Ногинске в жилом доме обнаружили шесть трупов, среди них дети

В одной из квартир женщина и трое детей отравились газом в поселке Красный электрик. Позднее в этом же жилом доме были обнаружены еще два тела: 74-летней женщины и ее 54-летнего сына.

Они жили прямо над той квартирой, где ранее погибла женщина и трое детей 3, 6 и 11 лет. Поскольку тела были полуразложившимися, полиции предстоит установить время гибели людей, передает РИА Новости.

Их личности сейчас пытаются установить.