В Ногинске в жилом доме обнаружили шесть трупов, среди них дети
14 марта 2018, 18:38 [ «Аргументы Недели» ]
В одной из квартир женщина и трое детей отравились газом в поселке Красный электрик. Позднее в этом же жилом доме были обнаружены еще два тела: 74-летней женщины и ее 54-летнего сына.
Они жили прямо над той квартирой, где ранее погибла женщина и трое детей 3, 6 и 11 лет. Поскольку тела были полуразложившимися, полиции предстоит установить время гибели людей, передает РИА Новости.
Их личности сейчас пытаются установить.
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