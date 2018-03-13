Лоза предоставил новые данные о гибели мужа своей беременной племянницы

Музыкант Юрий Лоза сегодня предоставил обновленные данные о гибели мужа своей племянницы. На молодого человека в минувшие выходные напала стая бездомных собак в Истринском районе Московской области.

Сначала артист заявил, что супруг его родственницы является настоящим героем, поскольку он пожертвовал жизнью ради спасения девушки от животных. Однако впоследствии выяснилось, что собак отогнал другой человек, а юноша по имени Олег подвергся нападению на том же месте через несколько часов, передает "СтарХит".

Лоза добавил, что пострадавшая в настоящий момент находится в реанимации, однако врачи рассчитывают на то, что она сможет выкарабкаться.

Напомним, племянница Юрия, потерявшая супруга, должна через месяц стать матерью.