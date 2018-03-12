Белый медведь пришел в гости к вахтовикам на Ямале

В поисках пропитания белый медведь забрел в вахтовый поселок и попробовал на прочность один из жилых вагончиков, попытавшись проникнуть внутрь.

Незваный гость пришел в вахтовый поселок Сабетта на берегу Обской губы в ЯНАО. Мужчины попытались отогнать зверя громкими звуками, но мишка продолжал свое обследование. Как пояснил один из очевидцев, Александр Игнатов, это не единичный случай на Севере. Периодически белые медведи приходят с моря в поселки на запах еды. Пограничники обычно отпугивают медведей громкими выстрелами из ракетниц.

Однако мохнатый герой видеоролика оказался настойчивым, и громкие звуки его не отпугнули. Отогнать хищника удалось, лишь пригрозив ему лопатой.