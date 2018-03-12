Из монастыря в Калужской области украдены две иконы

Из церкви святого Митрофана на территории Свято-Пафнутьевского Боровского монастыря в Калужской области похищены две иконы стоимостью 1,2 миллиона рублей.

Кража произошла в начале февраля, однако сообщение об этом правоохранительные органы получили только сейчас. Возбуждено уголовное дело, расследование которого взяла на контроль прокуратура Калужской области. Названия и возраст украденных икон в прокуратуре не уточнили, сообщает ТАСС.

Свято-Пафнутьевский Боровский монастырь был основан в XV веке самим преподобным Пафнутием Боровским. Строительство собора Рождества Богородицы, центрального храма обители, началось еще при Пафнутии. На территории монастыря сохранилось много сооружений XVI-XVIII веков. Церковь святого Митрофана была построена в 1760 году и считается одним из поздних сооружений архитектурного ансамбля Свято-Пафнутьевского Боровского монастыря.