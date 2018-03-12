Петербуржцы остались безучастны к попытке убийства у них на глазах
12 марта 2018, 19:00 [ «Аргументы Недели» ]
Следственный комитет РФ опубликовал на своем видеозапись с камеры наблюдения на ул. Восстания в Санкт-Петербурге, где среди бела дня мужчина пытался убить ножом девушку.
Попытка убийства была совершена в Санкт-Петербурге на ул. Восстания 8 февраля 2018 года. В ходе внезапно вспыхнувшей ссоры со своей знакомой, 18-летней девушкой, мужчина нанес ей удар ножом в область шеи. После чего спокойно ушел с места преступления. Все очевидцы преступления остались безучастны к произошедшему. Никто не попытался его остановить. Никто даже не достал мобильный, чтобы вызвать полицию. Видеозапись опубликована на Youtube-канале Следственного комитета РФ.
Подвергшаяся нападению девушка была госпитализирована в тяжелом состоянии, сейчас она находится в медикаментозной коме. Следователи установили личность нападавшего: Махметов Александр Юрьевич, 1996 года рождения, уроженец Республики Казахстан.
Александр Махметов объявлен в федеральный розыск. Главное следственное управление Следственного комитета РФ по Санкт-Петербургу обращается к жителям Санкт-Петербурга и Ленинградской области, которые опознали указанного мужчину или что-либо знают о его местонахождении обращаться по телефонам: 8 (812) 570-66-71, 579-00-76 или 02, конфиденциальность гарантируется.
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