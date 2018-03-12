Видео, как пьяный водитель протаранил машину жены на парковке

В YouTube набирает популярность видео, на котором нетрезвый гражданин на внедорожнике таранит автомобиль во дворе дома. Соседи сняли инцидент на телефон. По сообщениям СМИ, RAV4 принадлежит супруге мужчины.

Водителя-дебошира снимали в Катав-Ивановске Челябинской области. Инцидент произошел 8 марта. Водитель так увлекся процессом уничтожения машины супруги, что чуть не задавил мужчину, который пытался отогнать своего железного коня подальше. На ролике видно, как нарушитель загоняет RAV4 на металлический столб. При этом он задел и другие автомобили на парковке.

Погромщику грозит лишение водительских прав.