Молодой бейсджампер погиб в Московской области

В подмосковном Авсюнино в Международный женский день было обнаружено тело молодого человека. На теле 22-летнего юноши впоследствии зафиксировали травмы, характерные для падения с большой высоты.

Старший помощник руководителя ГСУ СК России по Московской области Ольга Врадий подчеркнула, что по данному факту проводится доследственная проверка.

Как уточняет РИА "Новости", 8 марта к радиовышке в Орехово-Зуевском районе приехали три жителя Москвы, которые увлекались бейс-джампингом. В ходе прыжка у одного из любителей острых ощущений не полностью раскрылся парашют – вероятно, он слишком поздно дернул рычаг. Не исключено, что молодой мужчина сильно ударился о землю и умер на месте.