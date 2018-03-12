Молодой бейсджампер погиб в Московской области
12 марта 2018, 13:33 [ «Аргументы Недели» ]
В подмосковном Авсюнино в Международный женский день было обнаружено тело молодого человека. На теле 22-летнего юноши впоследствии зафиксировали травмы, характерные для падения с большой высоты.
Старший помощник руководителя ГСУ СК России по Московской области Ольга Врадий подчеркнула, что по данному факту проводится доследственная проверка.
Как уточняет РИА "Новости", 8 марта к радиовышке в Орехово-Зуевском районе приехали три жителя Москвы, которые увлекались бейс-джампингом. В ходе прыжка у одного из любителей острых ощущений не полностью раскрылся парашют – вероятно, он слишком поздно дернул рычаг. Не исключено, что молодой мужчина сильно ударился о землю и умер на месте.
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