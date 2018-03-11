Российский футболист погиб в ДТП в Китае

В ночь с 8 на 9 марта в Китае погиб бывший футболист Владимир Герасимов в возрасте 28 лет. Герасимов ехал на скутере, и его сбил проезжавший автомобиль. Водитель машины скрылся с места происшествия.

Два часа Мужчине не могли оказать срочную медицинскую помощь, в результате Владимир Герасимов скончался. Ведётся сбор средств на транспортировку тела в Москву.

Герасимов играл за "Калугу", "Волочанин-Ратмир", "Нику" и чешский "Богемианс".