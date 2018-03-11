Дочь главы турецкого холдинга летела перед свадьбой на разбившемся самолете
11 марта 2018, 21:23 [ «Аргументы Недели» ]
На борту самолета, потерпевшего крушение на западе Ирана, находилась дочь известного турецкого предпринимателя Хюсейна Башарана и семь ее друзей. Они возвращались из ОАЭ с вечеринки по случаю "прощания с незамужней жизнью".
Девушке было 28 лет. Частный самолет, принадлежащий турецкой инвестиционной компании Başaran Holding, пропал с радаров в 17.40 мск. На его борту находились одиннадцать человек, среди них три члена экипажа. Сотрудникиспасательных служб Ирана пытаются сейчас добраться до места падения воздушного судна.
Самолет рухнул на западе Ирана, в гористой местности в провинции Чехармехаль и Бахтиария. Лайнер летел по маршруту Шарджа — Стамбул. После удара о землю авиалайнер загорелся.
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