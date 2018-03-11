Владимир Путин рассказал об обстреле своего спецборта в Чечне, куда он, будучи врио главы государства, прибыл 31 декабря 1999 года – 1 января 2000 года, чтобы поздравить военнослужащих и вручить награды. Путин рассказал, что он не может прощать

Глава Чечни Рамзан Кадыров отметил, что тогда впервые увидел Путина.

«Я-то решил, что это на самом деле салют, потому что новый год был. Летчики сказали: «Какой салют, мы под обстрелом», – вспоминает глава государства в фильме Андрея Кондрашова «Путин».

«Это страшные дни были для нас, для республики. Вертолет не мог сесть», — сказал Кадыров. При этом было объявлено, что вертолет не стал заходить на посадку из-за неблагоприятных погодных условий. В фильме отмечается, что глава государства дал распоряжение подготовиться к отходу из опасной зоны на машинах, но путь был заминирован. Тем не менее, все окончилось хорошо, никто не пострадал.