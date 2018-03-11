Петербургская школьница найдена мертвой с пакетом на голове

Несчастный случай произошел вечером 10 марта на Пискаревском проспекте Санкт-Петербурга. Мать вернулась с работы домой и обнаружила в квартире тело своей семнадцатилетней дочери.

Смерть наступила при странных обстоятельствах. Причиной послужила нехватка кислорода: на голове девушки был закреплен плотный полиэтиленовый пакет. На место сразу же выехали специалисты. По прибытию они констатировали, что не было обнаружено никаких следов и улик, которые бы указывали на насильственную смерть. Труп направлен в морг для установления причины смерти. Предположительно, гибель несовершеннолетней является несчастным случаем, и не носит криминальный характер.

Известно, что девушка училась в гимназии на Брюсовской улице и жила вместе с матерью. Предположительно, у школьницы были вьетнамские корни.