Неисправность вызвала пожар на складе Суворовского училища

На территории Суворовского военного училища на северо-востоке Москвы загорелось здание склада. По предварительным данным, пострадавших нет. Пожар на корабле в Нагатинской пойме попал на видео

Причиной пожара стала неисправность электрооборудования и возгорание кабеля по адресу ул. Енисейская, дом 41. Пожарным удалось быстро ликвидировать пламя, площадь пожара составила 20 квадратных метров. По предварительным данным, никто не пострадал. Обстоятельства происшествия сейчас выясняются, сообщает РИА Новости.

Ранее, 1 марта, в Нагатинской пойме Москвы-реки сгорел пришвартованный к набережной трехпалубный прогулочный теплоход, в баках которого находилось около 7 тонн топлива. Площадь пожара превысила 1 000 квадратных метров.