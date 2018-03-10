В Иркутской области тротил высыпался на дорогу

На автозимнике Усть-Кут – Ленск в Иркутской области несколько ящиков с тротилом вывалились на дорогу из открывшегося кузова грузовика. Собиравшие пропажу не досчитались пяти ящиков опасного груза.

Сообщается, что грузовик со взрывчаткой ехал на Верхнечонское нефтяное месторождение. Тротил в ящиках начал вываливаться на дорогу из внезапно распахнувшейся двери кузова. Большую часть опасного груза нашли на дороге и собрали, но не досчитались при этом пяти ящиков.

Полиция предполагает, что эти пропавшие пять ящиков тротила могли подобрать проезжавшие мимо дальнобойщики, и надеется вычислить тех, кто останавливался, чтобы подобрать опасную находку.

Также в ходе расследования выяснилось, что перевозившее взрывчатку некое ООО не имеет лицензии на этот вид деятельности и специально оборудованного транспорта. Инцидент произошел 7 марта, сообщает Lenta.ru.