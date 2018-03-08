Свадебное торжество омрачило ДТП в Петербурге

Очевидцы сегодня, 8 марта сообщили о ДТП, омрачившем свадебное торжество. На улице Руставели в Петербурге машина свидетелей врезалась в автомобиль, где находились молодожены.

Жених с невестой в этот момент успели поругаться со своими друзьями, а затем стали дожидаться сотрудников Госавтоинспекции. Свадебный кортеж состоял из восьми автомобилей, в результате образовалась серьезная пробка.

По всей видимости, обошлось без пострадавших, однако план праздничных мероприятий наверняка пришлось изменять.