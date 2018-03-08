В Финском заливе терпит бедствие сухогруз из Панамы
8 марта 2018, 19:40 [ «Аргументы Недели» ]
В экстренные службы Хельсинки поступил сигнал о терпящем бедствие сухогрузе, который направлялся в Петербург под флагом панамы, сообщает Пограничная охрана Финляндии. Судно получило пробоину у острова Гогланд.
Служба морских спасателей Хельсинки в четверг днем получила сигнал о том, что в машинное отделение грузового судна есть вода. Она поднялась уже до 6-метрового уровня. На борту находятся 22 человека.
На помощь морякам сразу же подоспели суда, которые находились неподалеку. В том числе ледокол Arctic Oy Nordica. Также к кораблю прибыло несколько финских спасательных бригад. Общими усилиями пробоину в корме удалось залатать, а воду – выкачать. В данный момент судно на плаву. Сейчас проводятся работы, чтобы запустить машинное отделение.
Эксклюзивное видео: Милонов о роли клана Собчак в жизни Путина
Понравилась публикация? Поддержите издание!5 руб. [ Сказать спасибо ] 25 руб. [ Получить свежий номер на почту ] 490 руб. [ Получить годовую подписку ]
*Получай яркий, цветной оригинал газеты в формате PDF на свой электронный адрес