В Финском заливе терпит бедствие сухогруз из Панамы

В экстренные службы Хельсинки поступил сигнал о терпящем бедствие сухогрузе, который направлялся в Петербург под флагом панамы, сообщает Пограничная охрана Финляндии. Судно получило пробоину у острова Гогланд.

Служба морских спасателей Хельсинки в четверг днем получила сигнал о том, что в машинное отделение грузового судна есть вода. Она поднялась уже до 6-метрового уровня. На борту находятся 22 человека.

На помощь морякам сразу же подоспели суда, которые находились неподалеку. В том числе ледокол Arctic Oy Nordica. Также к кораблю прибыло несколько финских спасательных бригад. Общими усилиями пробоину в корме удалось залатать, а воду – выкачать. В данный момент судно на плаву. Сейчас проводятся работы, чтобы запустить машинное отделение.