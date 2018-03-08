В Москве на мужчину с крыши упала глыба льда

В Москве на 30-летнего мужчину с крыши дома рухнула глыба льда. В результате произошедшего мужчина получил довольно серьезные повреждения и был экстренно доставлен в больницу каретой скорой помощи.

Инцидент произошел вблизи одного из зданий на улице 4-й Тверской-Ямской. Сейчас медики оценивают состояние гражданина и характер полученных им повреждений, однако при этом уточняется, что угрозы жизни мужчины в настоящее время нет, но за ним требуется круглосуточный уход из-за возможного в будущем ухудшения самочувствия. Кто именно ответственен за причинение физического вреда москвичу - выяснят специалисты.