В Москве на мужчину с крыши упала глыба льда
8 марта 2018, 18:27 [ «Аргументы Недели» ]
В Москве на 30-летнего мужчину с крыши дома рухнула глыба льда. В результате произошедшего мужчина получил довольно серьезные повреждения и был экстренно доставлен в больницу каретой скорой помощи.
Инцидент произошел вблизи одного из зданий на улице 4-й Тверской-Ямской. Сейчас медики оценивают состояние гражданина и характер полученных им повреждений, однако при этом уточняется, что угрозы жизни мужчины в настоящее время нет, но за ним требуется круглосуточный уход из-за возможного в будущем ухудшения самочувствия. Кто именно ответственен за причинение физического вреда москвичу - выяснят специалисты.
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