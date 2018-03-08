На шахте "Комсомольская" эвакуируют дежурную смену
8 марта 2018, 11:49 [ «Аргументы Недели» ]
В Воркуте началась эвакуация рабочей смены из шахты «Комсомольская». Причиной эвакуации стало задымление в неэксплуатируемом штреке.
Задымление произошло на глубине 705 метров. Дежурная смена получила распоряжение подниматься на поверхность. К шахте прибыли пять отрядов горноспасателей. Причины возникновения чрезвычайной ситуации выясняются. Сообщение поступило от ГУ МЧС по Республике Коми.
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