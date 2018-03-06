Российские туристы задержаны в Стамбуле
6 марта 2018, 21:35 [ «Аргументы Недели» ]
Четверо россиян, семейная пара и двое молодых людей, были задержаны в торговом центре Стамбула. Предлогом послужила простая проверка документов. Россияне уже несколько часов находятся в полицейском участке и пропустили свой рейс в Бангкок.
Транзитных пассажиров из России задержали люди в штатском в одном из торговых центров Стамбула, где россияне коротали время в ожидании своего рейса, и без предъявления каких-либо обвинений, потребовали отдать паспорта и телефоны "для идентификации личности", передает НСН.
Стоит отметить, что по телефону экстренной связи с консульством Российской Федерации в Стамбуле россияне сообщили о своем задержании. По прошествии более чем пяти часов помощи от российских дипломатов пока не последовало.
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