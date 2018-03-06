Шойгу доложил Путину все подробности крушения Ан-26 в Сирии

Владимир Путин получил доклад министра обороны Сергея Шойгу о крушении в Сирии российского военно-транспортного самолета Ан-26, сообщил пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков.

Глава российского государства получил всю самую последнюю на данный момент информацию, отметил Песков. Владимир Путин, который сейчас находится в Свердловской области, выразил соболезнования близким погибших, а также всему личному составу Минобороны в связи с потерей товарищей.

В Сирии на аэродроме Хмеймим при заходе на посадку потерпел крушение российский транспортный самолет Ан-26. Все находившиеся на борту погибли. По информации с места, стрельбы по самолету не было. Причиной пока называется техническая неисправность. На месте крушения транспортного самолета найден черный ящик, он доставлен на авиабазу Хмеймим.