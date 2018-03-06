Движение трамваев остановлено на востоке Москвы

На востоке Москвы движение трамваев остановлено утром во вторник, 6 марта. Согласно последней информации ГУП "Мосгортранс", причиной сегодняшнего коллапса является застрявший на путях автомобиль.

Известно, что задерживается движение трамваев маршрутов 8, 24, 34, 36, 37 на шоссе Энтузиастов по направлению в центр. Уточняется, что машина выехала на выделенную линию для рельсового транспорта, чтобы объехать затор, и увязла в снегу. Из-за этого пассажиры трамваев вынуждены были добираться до пунктов назначения пешком или на маршрутках, передает РИА "Новости".

Сейчас, как сообщается, на месте инцидента работает эвакуатор.