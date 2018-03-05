Пропавшая в Камышине утром 1 марта девочка найдена живой

Утром 1 марта 11-летняя Аня Выпрецкая, жительница города Камышин Волгоградской области, ушла в школу. Но на уроках так и не появилась.

Вечером того же дня родители написали заявление в полицию о пропаже дочери. Аня была отличницей, росла в бесконфликтной семье, поэтому не было поводов подозревать, что девочка сбежала из дома.

В течение четырех суток весь Камышин прочесывали полицейские, кинологи с собаками, волонтеры и просто неравнодушные люди. Аню Выпрецкую искали триста человек. И нашли.

Девочку обнаружили живой утром 5 марта при поквартирном обходе одного из жилых домов Камышина. Сообщил об этом официальный представитель ГУ МВД России по Волгоградской области Антон Корнаухов. Сейчас следователи выясняют, не совершались ли в отношении девочки противоправные действия. Остальные подробности пока не разглашаются, сообщил Volga-Day.