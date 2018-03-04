Украинцы унесли на руках автомобиль, перегородивший проезд трамваю
4 марта 2018, 22:35 [ «Аргументы Недели» ]
В курортном украинском городе Одессе на Пантелеймоновской улице водитель бросил свою машину на трамвайных путях около рынка, после чего пассажиры трамвая самостоятельно перенесли мешающий проезду автомобиль на руках.
Машину оттащили до обочины, после чего трамвай продолжил движение. Жаль, но реакцию владельца автомобиля мы не знаем.
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