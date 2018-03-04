В Подмосковье на трассе «Дон» за день произошло около 20 ДТП

Несколько массовых дорожно-транспортных происшествий произошло на трассе «Дон» в Подмосковье. На указанном участке дороги произошло около трех-четырех ДТП с участием порядка 17 автомобилей.

К счастью, пострадавших нет. Причиной аварии стали погодные условия - в столичном регионе продолжается снегопад.

Сергей Собянин посетовал в личном блоге, что рекордные осадки в феврале и марте затруднили вывоз и утилизацию снега с улиц. По его словам, создать в короткие сроки достаточно снегоплавильных мощностей нереально.

Кровля автотранспортного предприятия (АТП, не выдержав тяжести снега, погребла под собой четыре автобуса в городе Нея Костромской области.