В Подмосковье на трассе «Дон» за день произошло около 20 ДТП
4 марта 2018, 22:18 [ «Аргументы Недели» ]
Несколько массовых дорожно-транспортных происшествий произошло на трассе «Дон» в Подмосковье. На указанном участке дороги произошло около трех-четырех ДТП с участием порядка 17 автомобилей.
К счастью, пострадавших нет. Причиной аварии стали погодные условия - в столичном регионе продолжается снегопад.
Сергей Собянин посетовал в личном блоге, что рекордные осадки в феврале и марте затруднили вывоз и утилизацию снега с улиц. По его словам, создать в короткие сроки достаточно снегоплавильных мощностей нереально.
Кровля автотранспортного предприятия (АТП, не выдержав тяжести снега, погребла под собой четыре автобуса в городе Нея Костромской области.
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