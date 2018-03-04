В Бангладеш задержали обнаженного мужчину, напавшего на бортпроводника

Службы безопасности аэропорта Дакки задержали пассажира самолета авиакомпании Malindo Air, прилетевшего из Малайзии, за обнаженный вид и нападки на бортпроводника во время полета.

3 марта на борту самолета, который следовал по маршруту Куала-Лумпур — Дакка, молодой человек в возрасте около 20 лет смотрел порнографию и в голом виде расхаживал по салону воздушного судна. Пассажиры и члены экипажа связали молодого человека и по прибытии в аэропорт сдали полиции.

По данным газеты Star, участником инцидента был 20-летний студент из университета малайзийского города Сайберджая.

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