Нетрезвый подросток замерз в подмосковном лесу

15‐летний подросток замерз насмерть, напившись в лесу в Мытищинском районе. Его 16‐летняя собутыльница попала в реанимацию. Трагедия произошла сегодня ночью у деревни Нагорная. Видео, как сахалинцы ныряют в снег прямо из окон многоэтажки

Как рассказала девушка, ночью компания подростков выпивала на лесной поляне неподалеку от деревни, празднуя день рождения одного из них. Позже на месте, на которое она указала, нашли насмерть замерзшего 15-летнего мальчика. Там же обнаружили больше десяти бутылок из-под спиртного.

Вероятная причина смерти подростка – обморожение, однако точная причина будет установлена только после получения результатов судебно-медицинской экспертизы. Следователи начали проверку.