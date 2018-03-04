Электричка столкнулась с машиной на переезде в Подмосковье
4 марта 2018, 14:18 [ «Аргументы Недели» ]
В Дмитровском районе Московской области электропоезд протаранил на переезде легковой автомобиль. Один человек погиб, один пострадал.
ДТП произошло около 11 утра 4 марта на железнодорожном переезде в районе станции Орудьево. Автомобиль «Рено» выехал на нерегулируемый переезд перед приближающимся электропоездом. Машинист электропоезда применил экстренное торможение, но расстояние было уже слишком мало, и электричка протаранила автомобиль.
Находившиеся в автомобиле водитель и пассажир получили травмы и были госпитализированы, позже один из них скончался. Сейчас поврежденный автомобиль убрали с рельсов, движение поездов восстановлено. На месте происшествия работают спецслужбы, устанавливающие обстоятельства ДТП, сообщает RT.
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