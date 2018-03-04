В Орске офицер полиции спас ребенка из горящей квартиры

Во время пожара в задымленной квартире полицейский отыскал и вынес из огня 4-летнюю девочку. Двухлетнего ребенка спас из горящей квартиры другой мужчина.

Во время дежурства 3 марта к инспектору ДПС старшему лейтенанту полиции Илье Еськину подбежала женщина и позвала на помощь. По ее словам, в квартире начался пожар и дома остались две ее дочери, двух и четырех лет.

Офицер поспешил на помощь. В подъезде он встретил мужчину с младшей девочкой на руках. Мужчина сообщил, что не смог найти второго ребенка. Полицейскому пришлось быстро обследовать горящее помещение. Перепуганную девочку удалось отыскать – она спряталась за мебелью.

Вынеся ребенка из пожара, Илья Еськин заметил, что дети легко одеты, а на улице очень холодно, и вернулся в квартиру повторно, чтобы достать верхнюю одежду для детей, сообщается на сайте МВД РФ.

Во время пожара дети получили отравление продуктами горения и были госпитализированы. Сейчас их жизнь находится вне опасности. Причиной пожара, по предварительной версии, стала неисправность электроприбора.