В Москве в ДТП полностью сгорел внедорожник певца Тимати
3 марта 2018, 15:47 [ «Аргументы Недели» ]
Примерно в два часа ночи на Мытной улице в Москве автомобиль Volkswagen не справился с управлением и в ходе движения столкнулся с дорогой иномаркой Mercedes-Benz Gelandewagen.
Автомобиль оказался полностью охвачен огнем и, как отмечают очевидцы, полностью сгорел. Тимати в автомобиле не было, но есть вероятность, что в машине мог находиться охранник певца.
Информацию об этом «Газете.Ru» подтвердил оперативный дежурный ГИБДД по Москве, уточнив, что пострадавших в ДТП нет. Виновник и причины аварии устанавливаются. Очевидцы публикуют видео в соцсетях.
В продюсерской компании Black Star не подтверждают и не комментируют появившуюся в Сети информацию о том, что в ДТП на Мытной улице в Москве сгорел автомобиль охраны рэпера Тимати. Об этом сообщает РЕН ТВ со ссылкой на пиар-менеджера Black Star Максима Задворнова.
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