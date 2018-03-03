В Москве в ДТП полностью сгорел внедорожник певца Тимати

Примерно в два часа ночи на Мытной улице в Москве автомобиль Volkswagen не справился с управлением и в ходе движения столкнулся с дорогой иномаркой Mercedes-Benz Gelandewagen.

Автомобиль оказался полностью охвачен огнем и, как отмечают очевидцы, полностью сгорел. Тимати в автомобиле не было, но есть вероятность, что в машине мог находиться охранник певца.

Информацию об этом «Газете.Ru» подтвердил оперативный дежурный ГИБДД по Москве, уточнив, что пострадавших в ДТП нет. Виновник и причины аварии устанавливаются. Очевидцы публикуют видео в соцсетях.

В продюсерской компании Black Star не подтверждают и не комментируют появившуюся в Сети информацию о том, что в ДТП на Мытной улице в Москве сгорел автомобиль охраны рэпера Тимати. Об этом сообщает РЕН ТВ со ссылкой на пиар-менеджера Black Star Максима Задворнова.