Пожар на корабле в Нагатинской пойме попал на видео
1 марта 2018, 22:36 [ «Аргументы Недели» ]
В Нагатинской пойме Москвы-реки продолжает полыхать трехпалубный прогулочный теплоход. Пожару присвоена третья категория сложности.
Видео происходящего опубликовал канал РЕН-ТВ.
Общая площадь возгорания уже составила более 1 000 кв. метров. По имеющейся у экстренных служб информации, в баке горящего теплохода находится порядка 7 тонн топлива. Высота пламени достигла линии электропередач и вызвала замыкание на электролинии. На месте происшествия работает многоцелевое пожарно-спасательное судно «Полковник Чернышев».
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