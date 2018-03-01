Пожар на корабле в Нагатинской пойме попал на видео

В Нагатинской пойме Москвы-реки продолжает полыхать трехпалубный прогулочный теплоход. Пожару присвоена третья категория сложности.

Видео происходящего опубликовал канал РЕН-ТВ.

Общая площадь возгорания уже составила более 1 000 кв. метров. По имеющейся у экстренных служб информации, в баке горящего теплохода находится порядка 7 тонн топлива. Высота пламени достигла линии электропередач и вызвала замыкание на электролинии. На месте происшествия работает многоцелевое пожарно-спасательное судно «Полковник Чернышев».