На Нагатинской набережной горит прогулочный теплоход
1 марта 2018, 20:46 [ «Аргументы Недели» ]
На Москве-реке загорелся трехпалубный прогулочный теплоход, пришвартованный на Нагатинской набережной. В данный момент горят все три палубы.
Речное судно пришвартовано в районе проспекта Андропова, 11. На тушение загоревшегося речного теплохода направлено многоцелевое пожарно-спасательное судно «Полковник Чернышев». На горящем теплоходе людей нет, сообщает НСН.
По сообщениям экстренных служб, к горящему теплоходу пришвартовано другое судно, поэтому существует вероятность, что огонь перекинется и на него. Также появилась пока не подтвержденная информация, что на судне, пришвартованном рядом с загоревшимся кораблем, могут находиться люди.
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