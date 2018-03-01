На Нагатинской набережной горит прогулочный теплоход

На Москве-реке загорелся трехпалубный прогулочный теплоход, пришвартованный на Нагатинской набережной. В данный момент горят все три палубы.

Речное судно пришвартовано в районе проспекта Андропова, 11. На тушение загоревшегося речного теплохода направлено многоцелевое пожарно-спасательное судно «Полковник Чернышев». На горящем теплоходе людей нет, сообщает НСН.

По сообщениям экстренных служб, к горящему теплоходу пришвартовано другое судно, поэтому существует вероятность, что огонь перекинется и на него. Также появилась пока не подтвержденная информация, что на судне, пришвартованном рядом с загоревшимся кораблем, могут находиться люди.