Разобранный автомобиль каршеринга нашли в поле под Москвой

В Подмосковье, в поле у Лыткарино, найден полуразобранный автомобиль одной из московских каршеринговых служб. На машине отсутствуют многие запчасти.

Это уже не первый случай, когда арендованные автомобили каршеринговых служб страдают от злоумышленников, решивших таким образом подзаработать. За разборкой авто каршеринга в 2016 году был пойман даже владелец одного из таксопарков, сообщают «Автовести».

Сейчас правоохранительные органы совместно с компанией-оператором выясняют личности тех, кто последним арендовал этот автомобиль. При регистрации в системе каршеринга для верификации клиента требуется фотография водительских прав, титульной страницы паспорта и страницы с регистрацией.

Во всех предыдущих случаях, когда авто каршеринговых служб попадали на разборку от недобросовестных «арендаторов», преступники были установлены и задержаны.