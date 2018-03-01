Сотни банок с напитком покатились по дороге под Ногинском
1 марта 2018, 16:46 [ «Аргументы Недели» ]
Авария с участием нескольких грузовиков, легкового автомобиля и фуры с пивом произошла на трассе под Ногинском. Сотни банок с напитком высыпались из кузова, в результате чего он разлился на большом участке трассы.
Как сообщает сайт «Подмосковье сегодня», данное ДТП произошло сегодня ночью. Водитель фуры врезался в грузовик, а дальше цепная реакция: грузовик в иномарку, та в следующий грузовик, а он – в еще один. Чтобы растащить машины, спасателям пришлось разрезать отбойник. При этом водитель фуры сильно пострадал. С раздробленными ногами его увезли в больницу.
По данным Яндекс.Карт, на данном участке трассы выросла пробка, протяженностью более шести километров.
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