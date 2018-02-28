В Финском заливе 16 рыбаков сняли со льдины
28 февраля 2018, 17:16 [ «Аргументы Недели» ]
В Финском заливе группа из 16 рыбаков не смогла выбраться на берег самостоятельно из-за образовавшейся во льду трещины. На берег их доставили оперативно прибывшие спасатели.
Происшествие случилось в акватории Финского залива, в районе поселка городского типа Лебяжье Ленинградской области. Благодаря оперативным действиям сотрудников регионального поисково-спасательного отряда МЧС России «Красная Горка» между сообщением о происшествии и доставкой спасенных людей на берег прошло всего 40 минут.
Позже поступила информация, что еще одна группа рыбаков просит помощи спасателей в районе деревни Большая Ижора. Сейчас проводятся действия по их спасению, сообщает РИА Новости.
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