В Финском заливе 16 рыбаков сняли со льдины

В Финском заливе группа из 16 рыбаков не смогла выбраться на берег самостоятельно из-за образовавшейся во льду трещины. На берег их доставили оперативно прибывшие спасатели.

Происшествие случилось в акватории Финского залива, в районе поселка городского типа Лебяжье Ленинградской области. Благодаря оперативным действиям сотрудников регионального поисково-спасательного отряда МЧС России «Красная Горка» между сообщением о происшествии и доставкой спасенных людей на берег прошло всего 40 минут.

Позже поступила информация, что еще одна группа рыбаков просит помощи спасателей в районе деревни Большая Ижора. Сейчас проводятся действия по их спасению, сообщает РИА Новости.