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На Южном Урале в ДТП в лобовом столкновении погибли 9 человек

27 февраля 2018, 21:47 [ «Аргументы Недели. Челябинск» ]

На Южном Урале в ДТП в лобовом столкновении погибли 9 человек

Сегодня, 17 февраля, маршрутное такси марки Мерседес столкнулся лоб в лоб с грузовиком МАН (щебневоз). Авария произошла на маршруте Уфа – Усть-Катав на территории Республики Башкортостан. В результате ДТП погибли 9 человек, включая водителя.

Страшная авария произошла на 1546 километре федеральной автодороги М5 в двух километрах от границы с Челябинской областью. В маршрутке находилось 13 человек, 9из которых, включая водителя, погибли. Одна пассажирка госпитализирована с переломом позвоночника, у другой многочисленные раны, госпитализирована в хирургию, третью увезли в травматологию с подозрением на перелом голени и рваной раной, диагноз уточняется, еще один ушел с места ДТП сам.

Трасса не перекрывалась, для ликвидации последствий аварии привлечено 28 человек, 8 единиц техники. По предварительным данным, в ДТП виноват водитель фуры.

Глава региона Борис Дубровский отдал распоряжение своему заму Олегу Климову скоординировать работу с региональным МЧС; региональному Минздраву - взять под контроль состояние пострадавших и находящихся сейчас в медицинских учреждениях, вплоть до привлечения медицинских ресурсов областного центра; министерству социальной защиты подготовить предложения по оказанию помощи семьям погибших и пострадавших.

Горячая линия МЧС Южного Урала : ‎8-3512399999, телефон «Горячей линии ГУ МЧС России по республике Башкортостан» ‎8(347) 248-12-84

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