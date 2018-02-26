Дезертир, сбежавший 25 лет назад из российской армии, явился с повинной
26 февраля 2018, 21:29 [ «Аргументы Недели» ]
Главное военное следственное управление СК России сообщает о том, что спустя более чем четверть века с повинной явился младший сержант, оставивший место прохождения службы еще в 1992 году.
Все это время мужчина скрывался от правоохранителей. Родственники военнослужащего войсковой части 04029 младшего сержанта Сергея Трофимова смогли объяснить ему преимущества явки с повинной, после чего тот сам пришел к полицейским. Часть дислоцировалась в поселке в пригороде Читы.
Статья 328 УК РФ "Уклонение от прохождения военной и альтернативной гражданской службы" предусматривает наказание в виде штрафа до 200 тысяч рублей, либо лишение свободы на срок до двух лет.
Отмечается, что за прошлый год количество военнослужащих, разыскиваемых за уклонение от срочной службы в армии, снизилось на 6,3%.
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