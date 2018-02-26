Полицейские изъяли у москвича львенка из-за незаконных фотосессий
26 февраля 2018, 20:05 [ «Аргументы Недели» ]
Сотрудники правоохранительных органов изъяли у москвича двухмесячного львенка после жалоб на фотосессии. Жители северо-запада Москвы пожаловались на владельца животного в Росприроднадзор.
Двухмесячную львицу использовали для съемок без надлежащих документов на животное. Сотрудники полиции заказали фотосессию у хозяина львицы. После обговоренного времени на место явился мужчина, у которого в переноске было это милое животное. В ближайшее время, благодаря бдительности москвичей, малышка будет находиться под наблюдением ветеринаров в более пригодных для проживания такого животного условиях.
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