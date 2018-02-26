Уголовное дело в отношении жены Аршавина прекращено

В Казахстане прекращено уголовное дело в отношении жены футболиста Аршавина Алисы после досудебного расследования. Заявление подала модель Ольга Семенова, которой Алиса якобы угрожала причинить тяжкий вред здоровью.

«Проведённым по уголовному делу досудебным расследованием факт угрозы убийством или причинением тяжкого вреда здоровью, а равно иным тяжким насилием над личностью, не нашёл своего объективного подтверждения, в связи с чем органом уголовного преследования 21 февраля производство по уголовному делу прекращено», — приводит сообщение РИА Новости.

Алма-атинская полиция не нашла объективных подтверждений фактов, изложенных Семеновой, а что касается оскорблений в социальных сетях, то подобные деяния относятся к делам, обвинения по которым предъявляются в частном порядке.

Ранее футболист Андрей Аршавин заявил, что закончит выступать за казахстанский клуб "Кайрат", если его супруга получит реальный тюремный срок.

Алисе Аршавиной грозило 8 лет тюремного срока. "Все действительно серьезно, — призналась женщина порталу Starhit. — На меня завели уголовное дело по трем тяжелым статьям". О каких именно статьях идет речь, она не уточнила.