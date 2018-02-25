Пятнадцать вагонов с рудой сошли с рельсов под Пермью
25 февраля 2018, 22:57 [ «Аргументы Недели» ]
Движение шести пассажирских поездов может быть задержано из-за схода с рельсов пятнадцати вагонов с алюминиевой рудой на Свердловской железной дороге в Пермском крае. ЧП произошло в Нытвенском районе.
Опрокидывания вагонов не произошло. В настоящее время на месте инцидента ведутся аварийные работы.
Пострадавших нет, как и угрозы экологии. Обстоятельства аварии выясняются.
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