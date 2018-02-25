Влюбленные погибли в гараже на юге Москвы
25 февраля 2018, 21:53 [ «Аргументы Недели» ]
Накануне вечером, 24 февраля, в гараже на юге Москвы задохнулись 18-летние парень и девушка, предававшиеся любовным утехам в салоне автомобиля. По словам соседей, молодые люди встречались уже несколько лет.
Субботним вечером парень позвал свою девушку в гараж. Там парочка отдыхала, а юноша включил печку в автомобиле, чтобы не замерзнуть, в итоге оба они задохнулись.
Утром 25 февраля родные молодого человека начали его искать, поскольку юноша не ночевал дома. Открыв бокс, родные парня увидели сидевшую в машине пару, не подававшую признаков жизни. Прибывшим сотрудникам скорой осталось лишь констатировать смерть ребят.
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