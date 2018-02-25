Бывшего министра труда Ингушетии нашли мертвым рядом с супругой и сыном
25 февраля 2018, 15:12 [ «Аргументы Недели» ]
Бывшего министра труда и социальной защиты Дагестана Багауддина Маршани нашли мертвым в районе гостиницы «Небоскреб» в столице Ингушетии Магасе. Рядом с ним обнаружили его супругу и 10‐летнего сына.
Женщина и ребенок были без сознания. Они доставлены в реанимацию. По предварительным данным, причиной смерти могло стать отравление угарным газом. Однако газовщики при обследовании никакой утечки не нашли, сообщает Газета.Ру.
Официального подтверждения смерти бывшего министра пока нет.
Напомним, на минувшей неделе в министерстве труда и социальной защиты Дагестана прошли обыски.
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