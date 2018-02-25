В одной из школ Красноярского края обрушилась крыша

В школе деревни Альгинка Ирбейского района Красноярского края рухнула крыша. ЧП произошло 23 февраля в 8 часов 30 минут местного времени (4:30 мск), пострадавших нет.

Причиной обрушения стало проседание балок перекрытия в спортзале, которые длительное время находились в неудовлетворительном состоянии. Это было известно директору школы и руководству района. Когда состояние балок перекрытия стало критическим, детей начали возить в другую школу.

Минфин и Министерство образования края предлагали властям Ирбейского района экстренную помощь - для решения вопроса требовалось 900 000 рублей. Но местные чиновники отказались и заверили, что решат проблему самостоятельно. Теперь для восстановления школы потребуются гораздо большие средства.

В здании школы также находился фельдшерско-акушерский пункт и избирательный участок. Их эксплуатация теперь невозможна. Кто виноват, теперь предстоит решить органам правопорядка, сообщил портал "Запад24".