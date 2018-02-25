Драка врачей произошла в роддоме Омска

1 марта в Первомайском районном суде города Омска начнется судебный процесс о драке двух врачей прямо в отделении реанимации Омского роддома №2.

Бывший сотрудник роддома №2 Владимир Трубицин, анестезиолог-реаниматолог с 40-летним стажем, участник Афганской войны, почетный донор России, рассказал, что 31 августа 2017 года его коллега прямо в отделении реанимации набросился на него и избил до потери сознания.

Что стало причиной ссоры, теперь будет выяснять суд. Сам потерпевший уверяет, что конфликт спровоцировала давняя неприязнь коллеги, у когорого тот, якобы, «отобрал хлеб», когда пришел работать во второй роддом, сообщает Om1.ru.

Трубицин подал заявление в суд с требованием выплатить ему компенсацию морального время в связи с причинением вреда жизни и здоровью. Но сам уже сомневается, что решение Фемиды будет справедливым.

Главный врач Роддома №2 г. Омска Олег Шрайнер сообщил, что впервые слышит о начале судебного процесса по факту драки в его медучреждении. «Если сотрудникам плевать на репутацию заведения, в котором они работали, это их личное дело», - резюмировал Олег Шрайнер.