Российское посольство в Тунисе занимается задержанным судном

Посольство Российской Федерации в Тунисе сообщило, что расследует обстоятельства инцидента с задержанием паром-ролкера Ural, который прибыл в тунисский порт для небольшого ремонта.

Представитель компании-владельца груза также находится в Тунисе, он должен помочь прояснить ситуацию с судном. Среди членов экипажа нет российских граждан. В российском посольстве заявили ТАСС, что "судно, принадлежащее турецкой компании Akdeniz Roro, направлялось из Новороссийска в камерунский порт Дуала с грузом, предназначенным для властей Центральноафриканской республики".

Перевозимый груз - автомобили и изделия металлопроката - является гражданским и не несет угрозы, это не военный груз. Сообщается, что уже 22 февраля инцидент был исчерпан, судно отпустили. Тем не менее, проводится дипломатическая проверка инцидента.

Ранее сообщалось, что в Тунисе задержали судно с грузом оружия из России: Ural под флагом Панамы вышел из Новороссийска. Силовики якобы обнаружили на борту контейнеры с военной транспортной техникой.