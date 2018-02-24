Трупы граждан Казахстана обнаружены в припаркованной фуре в Подмосковье
24 февраля 2018, 18:49 [ «Аргументы Недели» ]
В кабине фуры, припаркованной на территории складских помещений в деревне Новоселки Чеховского района Подмосковья, обнаружены три трупа граждан Казахстана. Следователи начали проверку.
Рядом с телами мужчин были обнаружены газовая горелка и бутылки с алкоголем. Предположительно, мужчины скончались от отравления газом, однако точная причина смерти будет ясна после проведения экспертизы.
Фура прибыла из Казахстана на территорию Чеховского района на погрузку.
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