Трупы граждан Казахстана обнаружены в припаркованной фуре в Подмосковье

В кабине фуры, припаркованной на территории складских помещений в деревне Новоселки Чеховского района Подмосковья, обнаружены три трупа граждан Казахстана. Следователи начали проверку.

Рядом с телами мужчин были обнаружены газовая горелка и бутылки с алкоголем. Предположительно, мужчины скончались от отравления газом, однако точная причина смерти будет ясна после проведения экспертизы.

Фура прибыла из Казахстана на территорию Чеховского района на погрузку.