Испанские фанаты с молотками и факелами напали на русских

Ответная встреча 1/16 финала Лиги Европы "Спартака" и "Атлетика" прошла в четверг в Бильбао. Москвичи выиграли со счетом 2:1. В день матча начались драки, 9 человек, из них трое россиян, задержали.

Полиция изъяла у фанатов кастеты, дубинки, молотки, дымовые шашки, бутылки с бензином. Во время столкновений умер от инфаркта полицейский, несколько человек пострадали.

Ряд испанских СМИ сообщил, что московских болельщиков накануне матча "Атлетико"-"Спартак" спровоцировали местные "ультрас". В частности, за беспорядками, по данным издания El Confidencial, может стоять ультранационалистическая фанатская организация Herri Norte Taldea. В нее входят болельщики, которые поддерживают идею независимости Басконии от Испании.

По словам одного из правоохранителей, испанские "ультрас" вооружались ударными предметами, бутылками с бензином и дымовыми шашками и шли охотиться на россиян. "Они пошли на охоту на русских, и шли на них вооруженными, бросая в них все, не обращая внимания, что на улице были семьи, пожилые люди, дети", - говорится в сообщении полицейского. "Это правда, а наши руководители рассказывают нам свою статистику и обвиняют людей не отсюда", - отмечает он в сообщениях своим друзьям в WhatsApp..