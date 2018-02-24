СМИ: в Тунисе задержано судно якобы с военным грузом из России

В Тунисе задержали судно с грузом оружия из России: Ural под флагом Панамы вышел из Новороссийска. Силовики обнаружили на борту контейнеры с военной транспортной техникой.

Силовики считают, что военная транспортная техника предназначалась незаконным вооруженным формированиям, пишут итальянские СМИ. Теперь находкой занимается одно из подразделений Минюста.

Как сообщил представитель таможни Туниса Хашем Заннед, Ural 15 февраля зашел в порт Сфакса из-за поломки на борту. В ходе досмотра на судне якобы были обнаружены 24 незарегистрированных контейнера с бронеавтомобилями, БМП, бульдозерами, медтехникой, генераторами, рациями и военной формой.

20 февраля на борт судна, которое принадлежит турецкой компании, пытались попасть сотрудники посольства РФ в Тунисе, но их не пустили, сообщает newsru.com. При этом национальная принадлежность задержанных членов экипажа не уточняется.